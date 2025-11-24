サッカーJ2のV・ファーレン長崎は23日、長崎市のピーススタジアムで今季ホーム最終戦に臨み、水戸に勝利して首位に浮上した。8年ぶりのJ1昇格は次戦の最終節に持ち越しとなったが、試合中はスタンドを埋める2万人のサポーターが声援と手拍子でイレブンを鼓舞。チームはJ2優勝も視野に入り、試合後もグラウンドの選手たちには「この勢いのまま、勝ち進んで」と熱いエールが飛んだ。試合は前半6分に長崎が先制。スタジアムは歓喜