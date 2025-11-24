銘菓「小城羊羹（ようかん）」の地元で、各店の味を食べ比べるイベント「日本一！ようかん祭り」が、佐賀県小城市内で開かれた。参加18店舗を巡るスタンプラリーが企画され、県内外から過去最多の約7800人が来場し、各店自慢のようかんを味わった。小城羊羹協同組合が主催し、今年で10回目。同組合によると、現在21店舗が同組合に加盟しており、ようかんの店がこれほど密集した地域は珍しく、これが祭りに「日本一」を掲げる