コメ生産に対する政府の姿勢がぶれている。主食を安定して供給できるように、長期的な視点で政策を進めてもらいたい。農林水産省は2026年産の主食用米について、生産量が711万トンになるとの見通しを発表した。25年産の収穫見込み747万トンと比べ、約5％減産となる。「令和の米騒動」を受け、石破茂前首相は8月に「増産にかじを切る」と表明した。これをわずか3カ月程度で軌道修正したことになる。10月に発足した高市早苗