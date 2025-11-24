義ノ富士（熊本県宇土市出身）が技能賞を獲得した。敢闘賞とのダブル受賞だった新入幕の名古屋場所以来2度目。横綱大の里と優勝した安青錦を連破しただけに「周りから殊勲賞では、と言われていた。技能賞とは」と笑った。千秋楽は高安に敗れ「目標の2桁白星に届かず悔しい」。それでも場所前に右脚を痛め、休場を検討した中での活躍に「けがをする前の稽古の貯金が残っていたのかな」と語った。