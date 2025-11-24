今年の年間最多勝は、71勝19敗の横綱大の里が初めて受賞した。千秋楽で不戦敗となった大の里の代理として、師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）が西日本新聞社の田川大介社長から賞状、トロフィー、金一封を受け取った。名古屋場所で新横綱となった大の里は、今年の6場所全てで2桁の白星を挙げ、3場所で優勝。秋場所で年間最多勝を確定させた。受賞力士が表彰を受けられなかったのは1996年の九州場所を全休した横綱貴乃花以