ソフトバンクからドラフト4位で指名された岐阜協立大の相良雅斗投手（22）が23日、名古屋市内で入団交渉に臨み、契約金5千万円、年俸1千万円で合意した（金額は推定）。交渉を終え「任された場所で結果を残し、新人王を取りたい」と意気込んだ。身長184センチ、体重78キロの右腕は力感のないフォームから投げる最速152キロの真っすぐに加え、スライダーやカットボールなど多彩な変化球で打たせて取るタイプ。前身の岐阜経大だ