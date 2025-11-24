W杯ジャンプ男子個人第2戦で今季初勝利し、ポーズをとる小林陵侑＝リレハンメル（共同）【リレハンメル共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ男子は23日、リレハンメルで個人第2戦（ヒルサイズ＝HS140メートル）が行われ、小林陵侑（チームROY）が合計290.5点で今季初勝利を挙げた。通算36勝目。1回目に138メートルを飛んで2位につけ、2回目に139.5メートルを飛んで逆転した。二階堂蓮（日本ビール）は10位