◇大相撲 九州場所千秋楽(23日、福岡国際センター)関脇の安青錦(あおにしき)が優勝決定戦で横綱・豊昇龍を破り初優勝を飾りました。安青錦は琴櫻に内無双に勝利、対して豊昇龍は横綱・大の里が休場したため不戦勝したため12勝3敗で並び、優勝決定戦に挑みました。取り組みは頭を下げて突っ込んだ安青錦が豊昇龍の突きに応じていなし、それに乗じて後ろについて左に振りつつ投げ倒しました。決まり手は“送り投げ”。安青錦が21歳8