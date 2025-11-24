◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス最終日（２３日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）来季のシード権が確定した。ルーキーの都玲華（２１）＝大東建託＝が通算２アンダーの２６位で終え、当落線上のメルセデス・ランク５０位で初シードを獲得した。ツアー５勝で同ランク７５位の川崎春花（２２）＝村田製作所＝ら１６人がシード権を喪失した。プロ３年目の呉佳晏（ウー・チャイェン、２１）