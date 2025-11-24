２３日の京都１Ｒをホットシートで制し、川田将雅騎手（４０）＝栗東・フリー＝が７年連続１１回目となるＪＲＡ年間１００勝を達成。「あまりにも流れの悪い１年だったので、ずっと流れの悪いままここまで来まして、それでも年間１００勝させてもらえたことを本当に心から馬と関係者とファンの皆さんに感謝したい」とコメントした。