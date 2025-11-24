「赤松賞」（２３日、東京）５番人気のヒズマスターピース（牝２歳、美浦・国枝）が楽にハナを奪ってレースを支配。直線の二枚腰で後続を突き放し、未勝利Ｖからの連勝を飾った。国枝師は００年タカラサイレンス、０８年ダノンベルベール、０９年アパパネ、２０年アカイトリノムスメ、２３年ステレンボッシュに続く当レース６勝目。荻野極は「しぶとく脚を使ってくれて強い内容でした。性格も良く、この後が楽しみです」と好