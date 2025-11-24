「新馬戦」（２３日、京都）２番人気のシュネルアンジュ（牝２歳、父キズナ、母マーガレットメドウ、栗東・寺島）が好位から最速上がりで差し切り、デビューＶを飾った。武豊は「すごく素直な馬。レースも上手に流れに乗ってくれて、ラストの脚も良かったです。ダートは上手ですね。まだ良くなってくると思います」と素質を評価。寺島師も「いい内容で勝てました。気持ちにもう少し余裕が出てくればさらに良くなりそうです」