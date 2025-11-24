「新馬戦」（２３日、東京）５４８キロの大型馬ノーブルサヴェージ（牡２歳、父リオンディーズ、母アグレアーブル、美浦・森一）が、好位追走から直線で力強く抜け出した。４Ｒに続く新馬戦連勝となったプーシャンは「２歳でこんな大型馬には乗ったことがない」と目を丸くしながら、「懸念だったゲートも出た。まだ子どもっぽいところもあり、直線で少しふらふらしたが集中して走れていた。才能豊かな馬。３歳になれば距離も