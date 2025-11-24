文科省が提示する「働き方改革」の計画策定のためのひな型（写真：文科省「業務量管理・健康確保措置実施計画（例）」）【一覧を見る】学校や教員以外が担うべき業務。切り離せている学校はどのくらいあるだろうか。日本の小中学校の先生は世界一多忙、ということは、TALIS （OECD国際教員指導環境調査）などでも明らかだが、何をどうしていけばよいだろうか。この連載はこちら現在、各地の教育委員会では、学校の働き方改革に関わ