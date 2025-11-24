「新馬戦」（２３日、京都）断然の１番人気に支持されたスカイスプレンダー（牡２歳、父サートゥルナーリア、母メジロスプレンダー、栗東・池江）が、直線で仕掛けられると瞬く間に抜け出して２馬身半差で完勝した。Ｃ・デムーロは「３〜４角で物見をしたが、そこから直線でまた反応してくれた。ゴールまで楽に駆け抜けてくれました」と振り返った。池江師は「ジョッキーは“距離は二千まで大丈夫”と言っていた。成長を促し