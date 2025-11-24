「新馬戦」（２３日、東京）１番人気の米国産馬フルミネブル（牡２歳、父ボルトドーロ、母サンダリングスカイ、美浦・千葉）が好スタートから２番手につけると、直線で楽に抜け出して人気に応えた。プーシャンは「スタートを決められて、前に目標を置く形で２番手からいい感じで進めた。直線で早めに１頭になると子どもっぽいところが出たので必死に追ったが、余力は十分でした。好スタートが切れて、いいポジションを取れる