「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）完全無欠の王者が誕生だ。１番人気に支持されたジャンタルマンタルが堂々たる横綱相撲でライバルを蹴散らし、１分３１秒３のレースレコードで同一年春秋マイルＧ１制覇を達成。これで朝日杯ＦＳ、ＮＨＫマイルＣ、安田記念、マイルＣＳと牡馬が出走可能なＪＲＡ芝マイルＧ１・４競走の完全制覇となった。２着は４番人気のガイアフォース、３着には１５番人気のウォーターリヒトが入り、連