ABCテレビが関西から新たなビッグコンテンツを生み出すプロジェクト、「月よるビッグバン」。第１弾の「コント・デ・ンガナ」は、ロングコートダディ（堂前、兎）、ニッポンの社長（辻、ケツ）、セルライトスパ（肥後、大須賀）、蛙亭（中野、イワクラ）という関西のコント師４組と、毎回1人出演する関西出身ゲストの“オモ・ロ・ビト”による、ユニットコント番組だ。 ©ABCテレビ 第5回は日向坂46の松田好花をゲスト