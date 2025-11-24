京都駅まで電車で約10分――そんな利便性の良さが注目されがちな大津駅に、日本酒好きにとってはたまらない新スポットが誕生するようです。株式会社バルニバービは今月19日、JR大津駅直結の複合施設「THE CALENDAR（ザ・カレンダー）」の1階をリニューアルし、2025年11月29日（土）に地酒と滋賀の魅力を発信する新エリア「BIWAKO TOURISM（ビワコツーリズム）」をオープンすると発表しました。新エリアには地元・滋賀の日本酒を気