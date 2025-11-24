スーパースターの面目躍如だ。現地11月23日に開催されたサウジアラビアリーグの第９節で、クリスティアーノ・ロナウドを擁するアル・ナスルがアル・ハリージと対戦。４−１で快勝を飾った。この試合で衝撃のゴラッソを叩き込んだのが、他でもないC・ロナウドだ。３−１とリードして迎えた後半アディショナルタイム６分、右サイドからのクロスの反応。度肝を抜くバイシクルシュートで、ネットを揺らしてみせた。 こ