お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹（34）が23日に配信されたABEMA「ななにー地下ABEMA」（後8・00）に出演。髪色をピンクにしたキッカケを明かした。今回は「スターに似すぎのマスクイケメン&美女大集合」と題して配信され、マスク姿が著名人に似ている人たちが集まった。タレントの手越祐也に似ている男性が髪の毛をピンクにしていない理由について「さすがに恥ずかしすぎて無理」と明かすと、ピンクヘアにしている兼近が笑