陸上で東京オリンピックなどにも出場した小樽市出身の小池祐貴選手が小学生などを対象としたかけっこ教室を開きました。札幌市南区の東海大学札幌キャンパスできのう(2025年11月23日)開かれたのは小学生などを対象にしたかけっこ教室です。小樽市出身で東京オリンピックなどにも出場した小池祐貴選手が講師を務め、およそ６０人の子どもたちを前に、脚の運び方など、速く走るためのポイントを丁寧に伝えました。（参加者）「スタ&#