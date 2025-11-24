◇卓球 WTTスターコンテンダー マスカット(17日〜22日、オマーン)卓球のWTTスターコンテンダー マスカットが22日まで行われ、日本勢は3種目で頂点に立ちました。女子シングルスでは、木原美悠選手が準々決勝で横井咲桜選手に逆転勝利。準決勝では大藤沙月選手にストレート勝利を飾ると、決勝では韓国のチュ チョンヒ選手に4-1（11-6、10-12、11-6、11-8、11-8）で2022年以来3年ぶりのWTTツアー優勝を飾りました。女子ダブルスでは