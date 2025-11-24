NBAクリッパーズに所属するクリス・ポール選手が日本時間23日、今季限りでの現役引退を表明しました。2005年、ドラフト1巡目の全体4位でホーネッツから指名を受けたポール選手は、2006年に新人王を受賞。これまで21年のキャリアで7チームを渡り歩き、オールスター選出12回、オールNBA選出11回、オールディフェンシブチーム選出9回と輝かしいキャリアを築き挙げました。通算1365試合に出場し、記録した通算得点は2万3036。アシスト