女子テニスで世界ランク１位のアリーナ・サバレンカ（ベラルーシ）が、モルディブでビキニ姿でサメと泳ぐ姿を公開し、話題となっている。ツアー今季最終戦、ＷＴＡファイナル決勝でサバレンカはエレーナ・ルバキナ（カザフスタン）に敗戦。その後は恋人とともにモルディブの高級ホテルで約２週間を過ごす休暇の様子をインスタグラムに投稿した。ビキニ姿でくつろぐ様子はもちろんだが、最も注目を集めたのが、サメと泳ぐ様子