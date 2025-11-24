ＪＲＡは２３日、東京１Ｒでキタノマテンロウに騎乗予定だった岩部純二騎手（４９）＝美浦・フリー＝が、上里直汰騎手（１８）＝美浦・加藤士＝に乗り代わると発表した。岩部は２３日朝、競馬場内の調整ルームにてランダムに実施されるアルコール検査で基準値を超える数値を検出。検査機器を変えて再検査を行ったものの結果は同じで、２３日の騎乗（１Ｒの１鞍のみ）は騎手変更命令により乗り代わりとなった。なお、岩部はレー