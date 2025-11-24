ＩＦＢＢプロカードを取得したボディビルダーの横川尚隆（３１）が、周囲への感謝を激白した。タレントとしても活躍している横川は、日本最大級のボディーコンテスト団体「ＦＷＪ」による「ＮＵＴＲＩＭＵＳＣＬＥＰＲＥＳＥＮＴＳＯＬＹＭＰＩＡＡＭＡＴＥＵＲＪＡＰＡＮ」（２３日、千葉ＪＰＦドーム）メンズボディビルオープンでオーバーオール（無差別級）優勝。日本人初の「ミスター・オリンピア」制覇を目指す中