2026年1月3日21時30分放送のスペシャルドラマ『１１９エマージェンシーコール２０２６ YOKOHAMA BLACKOUT』（フジテレビ系）の新キャストとして、長野博、莉子、柏原収史、丸山礼の出演が決定し、コメントが到着した。【写真】長野博、莉子が司令課3係のメンバー、柏原収史がAIエンジニアに！本作は、消防局の通信指令センターを舞台に、一本の電話で命をつなぐ“最前線”に立つ、指令管制員たちの“現実（リアル）”を描く完