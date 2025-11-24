年末が近付くと話題になるのが会社の忘年会。仕事の一つとして半強制的に参加させられることもあるが、きっぱり「参加しない」という選択肢を選ぶ人もいる。神奈川県の40代男性（営業／年収950万円）は、「参加しないのはアリだと思います」と断言する。その背景には、自身の苦い経験があるようだ。「私の個人的な経験としては、お酒が飲めないにも関わらずイッキを強要されたり、カラオケが大嫌いにも関わらず二次会のカラオケに