職場の上司と部下がLINEで繋がるのはありなのか。LINEは便利な反面、使い方を一歩間違えれば部下のストレス源となる。投稿を寄せた50代女性（事務・管理）は“上司とLINE交換すること”について、過去の苦い経験から「ナシ」派だ。以前の職場での出来事をこう振り返る。「過去、定時以降、LINEでさんざん愚痴や文句が流れてきたので、今の上司には電話番号も教えてません」業務連絡ならまだしも、プライベートな時間に上司の感情の