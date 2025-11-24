ウクライナ出身の安青錦が大関昇進を確実にした。スポーツ報知では、これまでの歩みを３回連載で紹介する。初回は２２年４月に来日したアマチュア時代の安青錦を受け入れ、現在は関西大相撲部でコーチを務める山中新大さん（２６）が当時の様子や喜びを語った。＊＊＊２０２２年の４月１２日、安青錦が来日した日を、山中さんは今でも忘れられない。当時１８歳で後に安青錦となるヤブグシシン・ダニーロは、戦禍の母国ウク