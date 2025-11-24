◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽準々決勝関学大６３―２１中京大（２３日、パロマ瑞穂ラグビー場）準々決勝２試合が行われ、関西学生１部王者の関学大が中京大（東海）から９タッチダウン（ＴＤ）を奪い、６３―２１のトリプルスコアでベスト４に進出した。早大（関東１位）は３１―７で東北大（東北）に快勝。準決勝は関学大―関大、早大―立命大の組み合わせとなった。関西勢は３校全てが４強入りし、甲子園ボウ