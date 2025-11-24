外国からの東京のイメージに「歴史建築物」が加わる意義は大きい（提供：一般社団法人IKIZAMA）【イラストで見る】実現が見えてきた？｢江戸城天守再建｣完成イメージいま日本では、インバウンド消費が自動車完成車に次ぐ第2の外貨獲得の手段となった。前編の「実現が見えてきた？『江戸城天守再建』計画の全貌」で紹介した、約370年の時を経て気運が高まる「江戸城天守の再建築」プロジェクトは、「投資立国における構造的な円安・