◆関西大学ラグビー▽第６節関大２２―２０同大（２３日・たけびしスタジアム京都）第６節の残り２試合が行われ、同大は勝てばＡリーグ残留が決まる関大戦に２０―２２で敗れた。同大、近大、立命大、関大の４校にＢリーグとの入替戦（１２月１３日・宝が池）に回る７位の可能性が残り、残留争いの決着は最終節（３０日・花園）へ。摂南大は立命大に３１―４９で敗れ、Ａ８位（最下位）が確定した。摂南大は入替戦でＢ１位と