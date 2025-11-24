◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックス最終日（２３日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７１１７ヤード、パー７０）単独首位で出た４０歳の塚田よおすけ（ホクト）が４バーディー、１ボギーの６７をマークして通算１３アンダーで逃げ切り、２０１６年日本ツアー選手権森ビル杯以来のツアー２勝目を飾った。本名の陽亮（ようすけ）から「よおすけ」に登録名を変更して臨んだ今季、用具契約を結ぶ住友ゴム工業社主催のホスト