東都大学野球秋季リーグ戦の表彰式が２３日、東京・文京区の中大後楽園キャンパス内で行われ、一橋大の３部昇格の原動力になった二刀流、泉川詩人（しど）投手（４年＝千葉）は最高殊勲選手、最優秀投手、最優秀防御率に加え、投手と外野手でベストナインを受賞。「５冠」に輝き、学生野球生活で有終の美を飾った。今秋の４部リーグ戦では７試合に登板し、４勝１敗、防御率１・４６で優勝の立役者に。登板３７イニングを上回る