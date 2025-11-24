Å·¿´¤Î½éÂ×´§¤«¡¢Âó¿¿¤ÎÉü³è¤«¡½¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥­¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂ·èÄêÀï£±£²²óÀï¤Ï£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç¥´¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ë¡££×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¤È¡¢£×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë£²£°£²£µÇ¯¶þ»Ø¤Î¹¥¥Õ¥¡¥¤¥È¡£ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Ç£×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µé²¦ºÂ¤ò£±£²ÅÙËÉ±Ò¤·¤¿»³Ãæ¿µ²ð»á¡Ê£´£³¡Ë¤¬»î¹ç¤ò¤º¤Ð¤êÀê¤Ã¤¿¡£¡ß¡ß¡ß¡ß¡ß