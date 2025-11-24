2025年の令和の今日において、江戸城天守を再建する魅力はどこにあるのだろうか（提供：一般社団法人IKIZAMA）【イラストで見る】実現が見えてきた？｢江戸城天守再建｣完成イメージ約370年の時を経て機運が高まる「江戸城天守再建築城プロジェクト」。インバウンド消費が日本経済の屋台骨となりつつある中、東京オリンピックや大阪万博のような一時のイベントとは一線を画す、日本を長期に支える壮大な計画だ。日本の新たなシンボル