【カイロ共同】イスラエル軍は23日、レバノンの首都ベイルート地域を攻撃し、親イラン民兵組織ヒズボラの幹部を殺害したと発表した。レバノンのメディアは、ベイルート南部郊外にイスラエル軍の攻撃があり、5人が死亡し、28人が負傷したと報じた。イスラエルのネタニヤフ首相は声明で、ヒズボラがイスラエルに脅威を及ぼすことを許さないと主張した。イスラエル軍は昨年11月の停戦合意発効後も、レバノン領への攻撃を続けてい