アメリカが提案した新たな和平計画をめぐって、ウクライナとアメリカなどによる協議がスイスで行われ、出席したアメリカのルビオ国務長官は「最も有意義な会合だった」と評価しました。米・ルビオ国務長官「1月の就任以来一連のプロセスの中でおそらく最高の日、会合だったと言える」ルビオ国務長官は23日、ウクライナの代表団との会合後、このように述べたうえで、「良好な進展があった」としたものの具体的な内容は明らかにして