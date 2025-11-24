Number_iが12月3日放送の『2025 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）に出演し、RIP SLYMEとコラボパフォーマンスを行う。 （関連：【動画あり】デビュー曲「GOAT」からHIPHOPをリスペクトしてきたNumber_i） 毎回、出演アーティスト同士の貴重なコラボステージも見どころの『FNS歌謡祭』。Number_iは昨年の『2024 FNS歌謡祭 夏』に出演した際にも、KREVAとのコラボレーションを叶えていた。なかでも