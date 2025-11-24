今季、鈴木は32本塁打と存在感を示した(C)Getty Images今オフシーズン、カブスはFAとなったカイル・タッカーが他球団へと移る見込みが高まっている。そのため、打線の補強がストーブリーグでのポイントの1つのなる中で、もう1人、主軸を担った打者をめぐってのトレード案が米国内で報じられている。チーム在籍4年目を終えた、鈴木誠也だ。【動画】163.1キロ撃ち！鈴木誠也の驚愕の逆方向弾をチェック米老舗サイト『Sports Illu