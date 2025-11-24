来季のシード権を掴み取った都玲華(C)Getty Images女子ゴルフの「大王製紙エリエールレディスオープン」（愛媛県・エリエールGC松山）の最終日が11月23日に行われ、21歳のツアールーキーの都玲華が来季のシード権を掴み取った。1バーディー、3ボギーの「73」で通算2アンダーの26位。今季のメルセデスランキングで、ギリギリの50位に踏みとどまった。【動画】「見るたびに好きになっていく」都玲華の可愛すぎるジャンプを見る都