球威抜群の速球を軸に強打者たちをねじ伏せている徐(C)Getty Images特大のポテンシャルは、世界一軍団からの関心も集めている。各国球界から熱視線を注がれているのは、台湾プロ野球・味全ドラゴンズに所属する徐若熙だ。最速158キロをマークする24歳の右腕は、今オフに中華プロ野球連盟（CPBL）から海外移籍制度（ポスティングシステム）を容認され、海外移籍に向けて動き出した。【動画】日本球界で異彩を放つか台湾の怪腕