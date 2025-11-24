今オフにメジャーに挑戦する西武・今井達也投手（２７）が２３日、ベルーナＤで行われたファン感謝祭に参加し、涙で別れを告げた。同じく海を渡る予定の高橋とともにファンにあいさつを行うと、下を向き、目元をぬぐった。掲げられた名前入りのタオル、聞こえてくる温かい声援…。「自分が思っている以上に（これまでも）応援してくれる方が多いんだなってすごく感激した」イベント内の野球対決で先発登板。「ファンの方が楽し