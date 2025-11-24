元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子が、プライベートショットを公開した。久慈は２４日までに、自身のインスタグラムに「今年も行けた明治神宮外苑のいちょう並木」と書き出し、ゆったりとした白の長袖ワンピース姿で佇（たたず）む様子を公開した。また、「アリゾナに住んでいた時の友達と久しぶりに会えて近くのカフェでランチもできました」と明かし、最後は「楽しい１日でした」と結んだ。この投稿にはファンか