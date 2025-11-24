この漫画はとあるママの体験談を漫画化したものです。アルコール依存の父を持ち、機能不全家庭のもとで育った主人公。アルバイト先で社員だった夫と出会い、彼の優しいところに惹かれ、高校卒業後は彼の実家で同居を始めます。彼の両親にもよくしてもらい、このまま幸せな生活が続いていくように思っていました。しかし、結婚後に夫のモラハラが始まり、次第に主人公の体調に変化が起きるように…。ダイジェストでごらんくだ