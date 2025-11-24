ウクライナ情勢をめぐり、アメリカとウクライナなどが23日、和平案の協議を始めました。トランプ大統領はウクライナに「感謝がない」と不満をあらわにしています。アメリカが提示した和平案について協議するため、アメリカとウクライナ、そしてヨーロッパの担当者が、スイスで23日、会合を開きました。トランプ大統領は、23日にSNSで「ウクライナの指導者は我々の努力に全く感謝の意を示していない」と批判しました。その後、ゼレ