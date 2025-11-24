札幌市白石区の道道できのう(2025年11月23日)午後、高齢の女性が乗用車にはねられる事故がありました。女性は病院に搬送され意識不明の重体です。事故があったのは札幌市白石区菊水元町3条4丁目の道道です。きのう(23日)午後4時半ごろ、道路を横断していた80代くらいの女性が右からきた乗用車にはねられました。女性は病院に搬送され意識不明の重体です。警察は、乗用車を運転していた札幌市白石区の前田貴志容疑者を過失運転致傷