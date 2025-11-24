特殊詐欺の被害を未然に防いだとして、札幌市内の郵便局で働く男性が警察から感謝状を受け取りました。札幌・南警察署長から感謝状を受け取ったのは、札幌南郵便局の窓口で働く高橋栄多さんです。高橋さんは先月、郵便局で「妹の入院費」として１６０万円を振り込もうとしていた７０代の女性に声をかけ、詐欺を見抜いて被害を未然に防ぎました。「入院費」にも関わらず、送金先が会社の名義だったことに、疑問を抱いたといいます。